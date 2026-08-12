Американский геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала заявил, что украинская армия терпит крах, а вслед за ней неизбежно рухнет и киевский политический режим.

По его словам, внешний фасад военной мощи Украины уже фактически разрушен, и политический фасад последует за ним в самое ближайшее время. Эксперт выразил уверенность, что наблюдаемая динамика неминуемо приведёт к победе России, причём это произойдёт очень быстро и станет разрушительным для режима Владимира Зеленского.

"Государственный терроризм": на Западе оценили план Зеленского по России

В конечном итоге, как подчеркнул Хеннингсен, возникшая нестабильность позволит Москве достичь своих ключевых целей.

Ранее сообщалось, что в ФРГ сделали неутешительный прогноз по Украине.