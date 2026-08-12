Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало статью, в которой утверждается, что украинская система противовоздушной обороны в настоящее время не способна эффективно противостоять российским ракетным ударам, и в предстоящую зиму ситуация вряд ли изменится.

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Как отмечается в материале, наступление России неизбежно, а критически важные ракеты-перехватчики становятся всё более дефицитными. Западные союзники не успевают восполнять их расход, поскольку российские ракетные пуски значительно превышают мировые производственные мощности.

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Украинские официальные лица сообщают, что еженедельный объём российских ракетных ударов превышает месячное производство перехватчиков Patriot. Авторы подчёркивают, что западные партнёры Киева не в состоянии помочь из-за ограниченных возможностей американской оборонной промышленности, которая не сможет нарастить производство до 2028 года, а также из-за нежелания европейских союзников отдавать свои последние резервы. В результате украинская ПВО, вероятно, останется слабой на протяжении всей зимы.

Ранее сообщалось, что Британия опасается конфликта с Россией из-за отсутствия военных контактов.