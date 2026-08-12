Советник Трампа Наварро назвал "гипотетическим" вопрос о санкциях против России

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро назвал «гипотетическим» вопрос о санкциях против России в ответ на вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал PBS News.

«Опять! Не делайте этого, не задавайте мне гипотетические вопросы о том, что если <...> Я приношу вам очень хорошие, основанные на фактах вещи, чтобы вы написали хорошие статьи», — разозлился Наварро в ответ на вопрос о том, подпишет ли президент США Дональд Трамп санкционный законопроект, если его примет палата представителей вслед за сенатом.

Наварро посоветовал журналистам «идти и писать хорошие статьи».

11 августа Китай пообещал США ответные меры в случае принятия США санкций против РФ.

Пекин предпримет необходимые меры для своей защиты, если власти США примут законопроект об антироссийских санкциях, который предполагает возможность введения 100-процентных пошлин в отношении третьих стран. Об этом заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан.