Рубио предсказал радикальные перемены на Кубе

Госсекретарь США Марко Рубио уверен, что к январю 2029 года Гавана встанет на путь больших изменений. Об этом он заявил в подкасте Кэти Миллер, супруги советника американского лидера.

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Рубио не раскрыл конкретных деталей ожидаемых преобразований. Однако в качестве примера смены политического курса он привёл Польшу. По его словам, странам Восточной Европы потребовалось от трёх до пяти лет, чтобы стать теми государствами, которые известны сегодня.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в безопасной и стабильной Кубе, живущей в гармонии с США. Это, по его мнению, отвечает американским национальным интересам.

Рубио рассказал о своих главных страхах

Напомним, что Дональд Трамп ещё в феврале предупредил о возможности установления контроля над островом. В марте он заявил о намерении выработать курс в отношении Гаваны после завершения иранской операции.