Рубио рассказал о своих главных страхах

Государственный секретарь США Марко Рубио в подкасте супруги советника президента США Кэти Миллер признался, что его главный страх во время зарубежных командировок - остаться одному в гостиничном номере и подавиться едой, после чего его найдут лишь на следующее утро.

"Больше всего я боюсь оказаться один в гостиничном номере где-нибудь на другом конце света и подавиться куском стейка, а найдут меня только на следующее утро. Скажут: "О, он умер". "Как он умер?" "Подавился", - рассказал он.

Марко Рубио обсудил безопасность Европы с главой британского МИД

Рубио также рассказал, что приобрёл четыре специальных устройства для оказания помощи при удушье после того, как увидел рекламу с участием бывшего министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона.

Ранее сообщалось, что Пентагон установил гибель 150 мирных жителей при ударах США по Йемену.