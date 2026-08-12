В Германии хотят разрешить кибератаки на заводы РФ

Председатель парламентского контрольного комитета бундестага Марк Хенрихманн призвал дать немецким спецслужбам официальное право наносить «превентивные» киберудары по российским производителям беспилотников. В интервью телеканалу Welt он заявил, что простого сбора разведданных в будущем станет недостаточно.

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Немецкий политик считает, что в условиях современных угроз немецкие спецслужбы нуждаются в расширении полномочий. По словам Хенрихманна, они должны иметь возможность не только наблюдать, но и активно действовать — выводить из строя российские ударные беспилотники прямо на заводах. Такие меры, как он утверждает, станут частью готовящейся реформы спецслужб.

«Нам действительно необходимо наделить наши службы возможностью в идеале вывести из строя и нейтрализовать ударный беспилотник в России или на заводе, где он производится», — сказал член бундестага.

По его убеждению, лучший беспилотник — тот, который никогда не поднимался в воздух. Для этого разведслужбам ФРГ нужны «оперативные возможности» для превентивных действий. Хенрихманн уточнил, что речь идёт о киберзащите, которая подразумевает не только оборону, но и активное противодействие.

Он пояснил, что цель таких операций — не только нанести ущерб, но и заставить противника опасаться ответных действий. Это, по мнению политика, может сдерживать производство и применение беспилотников. Реформа спецслужб, которую он готовит, должна предусмотреть подобные полномочия.