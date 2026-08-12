На одной из крупнейших АЭС экстренно остановили три энергоблока

На одной из крупнейших атомных электростанций (АЭС) мира и крупнейшей во Франции — «Гравлин» — пришлось экстренно остановить работу трех энергоблоков. Как сообщает Reuters со ссылкой на энергокомпанию-оператора EDF, причиной стал массовый наплыв медуз.

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Энергоблоки номер три и четыре были отключены автоматически в соответствии с процедурами эксплуатации, а после персонал АЭС отключил энергоблок номер два и снизил мощность первого энергоблока на 50 процентов.

Продолжает работать только шестой энергоблок, пятый находится на плановом техническом обслуживании.

Оператор отметил, что ситуация с медузами не повлияла на безопасность оборудования, а также людей и окружающей среды.

Подобная ситуация на французской АЭС уже была в августе прошлого года. Тогда медузы забили системы охлаждения. Пришлось остановить работу станции полностью.