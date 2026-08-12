Суд в США запретил исполнять указ Трампа о голосовании

Окружной суд в США вынес решение, запрещающее почтовой службе исполнять указ президента Дональда Трампа, который ограничивал голосование по почте перед предстоящими ноябрьскими выборами в Конгресс.

Документ предписывает ответчикам и их представителям временно воздержаться от применения раздела 3 указа № 14399 в отношении федеральных выборов 3 ноября 2026 года и любых более ранних выборов.

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Ранее Трамп подписал этот указ, который предполагал формирование избирательных списков на основе федеральных баз данных, чтобы почтовые бюллетени отправлялись только верифицированным гражданам.

Трамп неоднократно заявлял, что проиграл выборы 2020 года из-за мошеннических действий демократов, связанных с голосованием по почте; тогда победу одержал Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отговорила США от атаки на Иран.