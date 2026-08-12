Издание Strategic Culture опубликовало материал, в котором утверждается, что план Владимира Зеленского по нанесению ударов вглубь российской территории привёл к результатам, противоположным ожидаемым.

Авторы называют 40-дневную кампанию главы киевского режима не иначе как государственным терроризмом и указывают на причастность Евросоюза, который выделил Киеву кредит в 90 миллиардов евро для наращивания поставок беспилотников большой дальности, предназначенных для атак на российские регионы. Ежедневно сотни дронов запускались по Москве и другим городам, целями становились нефтяная инфраструктура, коммерческие предприятия и мирные жители.

Зеленский призвал США надавить на Россию для завершения конфликта

Однако вместо того чтобы ослабить Россию, эта тактика, по мнению издания, лишь укрепила её позиции. В ответ Москва значительно усилила авиаудары по украинским и натовским базам, где производились беспилотники, а также по линиям снабжения. При этом украинские силы, подавленные российской огневой мощью, практически исчерпали запасы ракет-перехватчиков Patriot.

Ранее сообщалось, что Британия опасается конфликта с Россией из-за отсутствия военных контактов.