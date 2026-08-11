Западным странам нет никакого дела до Украины, рассказал в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В 2022-2023 годах западные СМИ ежедневно публиковали десятки материалов о ситуации на Украине, лидеры европейских стран вежливо и внимательно слушали Владимира Зеленского.

В 2024 ситуация стала постепенно меняться — на Западе откровенно заявили, что люди устали от Украины, главы государств и правительств, конгрессмены США стали игнорировать выступления украинского лидера, отказываться встречаться с ним.

Вместе с тем, отмечают эксперты, Зеленский пытается сохранить лицо — постоянно делает пафосные заявления, твердит о «победах», достижениях, интересе Запада к республике.

«Им всем не до вас, дорогие граждане Украины, что вы гибнете, что у вас света нет, воды нет. Почему я вам это все рассказываю? Чтобы вы понимали, что до Украины никому нет дела. Это Зеленский и [глава МИД Украины Андрей] Сибига могут вам сказки рассказывать», — разъяснил Соскин.

По его словам, на самом деле европейцы плевать хотели на украинцев, а Зеленскому советуют успокоиться «и идти отдыхать».

Соскин: Зеленский теряет контроль над Одессой

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен признал, что страны Североатлантического альянса не планируют садиться за стол переговоров с тем, чтобы урегулировать кризис на Украине.