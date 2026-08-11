Израиль поможет Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

Венесуэла и Израиль договорились о продолжении технического сотрудничества по ликвидации последствий землетрясения 24 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел и внешней торговли Венесуэлы.

Согласно официальному коммюнике МИД Венесуэлы, стороны договорились о совместных технических мерах по восстановлению страны и проведении чрезвычайных работ. Кроме того, будет создан механизм для упрощения консульских услуг для граждан обоих государств, проживающих за рубежом.

В заявлении также подчеркивается, что развитие связей между Израилем и еврейской общиной Венесуэлы является важным фактором укрепления дружественных отношений между странами.

Вечером 24 июня в Венесуэле зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По оценкам, это одни из самых сильных толчков в стране за последние сто лет. Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи людей.