В США еще один штат разрешил аборты вплоть до рождения ребенка

Губернатор Массачусетса Мора Хили подписала закон, разрешающий аборты вплоть до рождения ребенка. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, Массачусетс стал десятым штатом США, отменившим ограничения по сроку беременности для прерывания. Закон вступает в силу через 90 дней.

Хили заявила, что закон призван обеспечить семьям с медицинскими осложнениями на поздних сроках возможность сделать аборт в Массачусетсе, а не выезжать за пределы штата.

«Аборты останутся безопасными. Они останутся законными и доступными здесь, в Массачусетсе. Это мое обещание вам», — сказала она.

Президент организации движения «за жизнь», выступающей против абортов в США, Марджори Данненфельзер осудила подписание закона. Она заявила, что аборты на поздних сроках приводят к расчленению плода.

До этого закон Массачусетса запрещал аборты после 24 недель беременности. Штат присоединился к Аляске, Колорадо, Мэриленду, Мичигану, Миннесоте, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегону и Вермонту, а также округу Колумбия, отменившим ограничения по сроку.