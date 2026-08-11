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В США еще один штат разрешил аборты вплоть до рождения ребенка

Газета.Ru

Губернатор Массачусетса Мора Хили подписала закон, разрешающий аборты вплоть до рождения ребенка. Об этом сообщает Fox News.

В США еще один штат разрешил аборты вплоть до рождения ребенка
© Газета.Ru

Как отмечает телеканал, Массачусетс стал десятым штатом США, отменившим ограничения по сроку беременности для прерывания. Закон вступает в силу через 90 дней.

Хили заявила, что закон призван обеспечить семьям с медицинскими осложнениями на поздних сроках возможность сделать аборт в Массачусетсе, а не выезжать за пределы штата.

«Аборты останутся безопасными. Они останутся законными и доступными здесь, в Массачусетсе. Это мое обещание вам», — сказала она.

Президент организации движения «за жизнь», выступающей против абортов в США, Марджори Данненфельзер осудила подписание закона. Она заявила, что аборты на поздних сроках приводят к расчленению плода.

До этого закон Массачусетса запрещал аборты после 24 недель беременности. Штат присоединился к Аляске, Колорадо, Мэриленду, Мичигану, Миннесоте, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегону и Вермонту, а также округу Колумбия, отменившим ограничения по сроку.