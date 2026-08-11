Освобожденный в РФ Гилман направляется в госпиталь в Техасе

Освобожденный в России американец Роберт Гилман направляется в госпиталь в штате Техас, где пройдет медицинское обследование и получит необходимую помощь. Об этом сообщили ТАСС в правозащитной организации Global Reach, которая содействовала его освобождению.

"Роберт направляется в военный госпиталь США в Техасе, где пройдет медицинское и психологическое обследование и лечение. Его семья уже вылетела в Техас, включая мать, которая находилась в России, пытаясь навестить его в больнице", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп 11 августа заявил о возвращении из РФ осужденного Гилмана. По утверждению главы государства, президент РФ Владимир Путин согласился освободить американца без обмена на кого-либо из россиян.

Как сообщило агентство Reuters, Гилман, задержанный в 2022 году на вокзале Воронежа за пьяный дебош, летит в США спецрейсом.