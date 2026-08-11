Стали известны новые подробности конфликта Зеленского и Залужного
История с новым министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным очень показательна, рассказал журналистам украинский политолог Андрей Золотарев. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, на днях прошло ежегодное совещание украинских послов. Во время фотографирования Залужного поставили в последний ряд. Кроме того, Владимир Зеленский не позвал бывшего главкома на встречу с новым главой оборонного ведомства Соединенного Королевства.
«Залужный явно не чужой в теме вооружений, но его не позвали. Это демонстрация отношения. Его не считают своим даже в том случае, если речь идет о [военных действиях]», — подчеркнул Золотарев.
Политолог разъяснил, что соратники Зеленского и он сам воспринимают экс-главкома как самостоятельную политическую фигуру, считают его потенциальной угрозой на фоне возможных президентских выборов. В связи с этим, констатировал эксперт, власти демонстративно игнорируют Залужного и пытаются подорвать его репутацию.
Ранее сообщалось, что отношения Зеленского и Залужного заметно ухудшились после начала полномасштабного конфликта. В 2022 году президент и главком ВСУ действовали как единая команда, однако уже в 2023-м между ними проявились разногласия по вопросам ведения боевых действий и мобилизации.
Кроме того, на фоне роста популярности Залужного стали усиливаться разговоры о его возможных политических амбициях. В феврале 2024 года Зеленский отправил его в отставку с поста главнокомандующего и направил послом Украины в Лондон.
На Украине смутились из-за одной детали на фото Зеленского с Залужным
Раскол между бывшими соратниками, по словам военных экспертов, углубили интервью Залужного в зарубежной прессе, в которых он позволяет себе излишне откровенные высказывания.