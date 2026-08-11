Стали известны новые подробности конфликта Зеленского и Залужного

История с новым министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным очень показательна, рассказал журналистам украинский политолог Андрей Золотарев. Об этом пишет РИА Новости.

© Legion-media

По данным агентства, на днях прошло ежегодное совещание украинских послов. Во время фотографирования Залужного поставили в последний ряд. Кроме того, Владимир Зеленский не позвал бывшего главкома на встречу с новым главой оборонного ведомства Соединенного Королевства.

«Залужный явно не чужой в теме вооружений, но его не позвали. Это демонстрация отношения. Его не считают своим даже в том случае, если речь идет о [военных действиях]», — подчеркнул Золотарев.

Политолог разъяснил, что соратники Зеленского и он сам воспринимают экс-главкома как самостоятельную политическую фигуру, считают его потенциальной угрозой на фоне возможных президентских выборов. В связи с этим, констатировал эксперт, власти демонстративно игнорируют Залужного и пытаются подорвать его репутацию.

Ранее сообщалось, что отношения Зеленского и Залужного заметно ухудшились после начала полномасштабного конфликта. В 2022 году президент и главком ВСУ действовали как единая команда, однако уже в 2023-м между ними проявились разногласия по вопросам ведения боевых действий и мобилизации.

Кроме того, на фоне роста популярности Залужного стали усиливаться разговоры о его возможных политических амбициях. В феврале 2024 года Зеленский отправил его в отставку с поста главнокомандующего и направил послом Украины в Лондон.

На Украине смутились из-за одной детали на фото Зеленского с Залужным

Раскол между бывшими соратниками, по словам военных экспертов, углубили интервью Залужного в зарубежной прессе, в которых он позволяет себе излишне откровенные высказывания.