Трамп сообщил о разговоре с освобожденным в России Гилманом

Президент США на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что уже поговорил с освобожденным в России американским военнослужащим Робертом Гилманом.

«Я только что поговорил с ним, и у него была одна просьба — отличный чизбургер, как только он приземлится. Я об этом позабочусь!» — написал Трамп.

Рубио поблагодарил Россию за освобождение Гилмана

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился освободить из-под стражи Гилмана на гуманитарной основе. По его словам, освобождение произошло без обмена на российского заключенного.