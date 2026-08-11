Президент Украины Владимир Зеленский призвал США надавить на Россию для завершения конфликта, а также сообщил о передаче американцам неких «предложений».

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, опубликованном на сайте офиса президента.

«Был доклад переговорной команды. Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей защите, прежде всего с помощью ПВО, а также может давить на Россию для того, чтобы планы были другие: готовить окончание войны, а не затягивание», — отметил Зеленский.

В июле украинский президент сообщил о том, что США подготовили несколько новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Затем заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев отметил, что Москва всегда открыта к обсуждению новых идей Вашингтона по Украине.

Зеленский переложил на США ответственность за свою роковую ошибку

8 августа ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на неделе с 10 по 16 августа.

Также 8 августа Зеленский рассказал, что США будут ежемесячно выделять Украине ракеты-перехватчики к Patriot. До этого президент Дональд Трамп отказался выполнять просьбу Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.