В США раскрыли подробности инцидента с вертолетом Трампа

При инциденте со сближением вертолета президента США Дональда Трампа с коммерческим самолетом были «проблемы со связью». Об этом заявил глава Минтранспорта Соединенных Штатов Шон Даффи на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

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Как ранее сообщалось, инцидент произошел 4 августа. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило проведение проверки после сближения воздушных судов.

«На рабочем уровне между командой Marine One и федеральным управлением гражданской авиации были проблемы со связью», — уточнил Даффи.

Нацсовет по безопасности на транспорте США также ведет расследование по факту данного инцидента.

4 августа вертолет Трампа Marine One вылетел с площадки рядом с Белым домом и направился на объединенную авиабазу Эндрюс. При этом авиадиспетчеры не приостановили коммерческие рейсы в Национальном аэропорту им. Рональда Рейгана. Спустя минуту после вылета Marine One из аэропорта вылетел самолет, выполнявший рейс в Пенсаколу. Предварительно установлено, что воздушные суда не выдержали минимальную дистанцию. В итоге оба воздушных судна благополучно завершили полет. Дональд Трамп в результате инцидента не пострадал. По данному инциденту тем не менее организовали расследование.

США изучают инцидент с вертолетом Трампа, рядом с которым пролетел самолет

В марте спецслужбы США подняли в воздух вертолеты после сообщения, что неизвестный беспилотный лелательный аппарат приблизился к аэропорту Palm Beach International, откуда в этот момент взлетал самолет Air Force One с Дональдом Трампом на борту.