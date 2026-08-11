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Политик Йованович назвал приезд Зеленского в Белград излишним

ТАССиещё 1

Белград должен поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, но приезд Владимира Зеленского в Сербию был излишним, так как Запад посредством Киева противостоит РФ. Об этом заявил ТАСС председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович.

Политик Йованович назвал приезд Зеленского в Белград излишним
© ТАСС
"Мы полностью осознаем, что это не война между Украиной и Россией, а война, которую Запад через Украину ведет против России. В этом смысле, и совершенно независимо от [фактора поставок российского] газа и, я не знаю, каких именно поставок и контрактов, визит Владимира Зеленского был, мягко говоря, излишним", - подчеркнул политик.

По словам Йовановича, сербы "сожалеют о жертвах двух славянских народов из-за конфликта", а Белград должен "поддерживать наилучшие возможные отношения со всеми странами, включая Украину, которая, как и Россия, не признала сецессию Косова и Метохии".