Политик Йованович назвал приезд Зеленского в Белград излишним

Белград должен поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, но приезд Владимира Зеленского в Сербию был излишним, так как Запад посредством Киева противостоит РФ. Об этом заявил ТАСС председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович.

"Мы полностью осознаем, что это не война между Украиной и Россией, а война, которую Запад через Украину ведет против России. В этом смысле, и совершенно независимо от [фактора поставок российского] газа и, я не знаю, каких именно поставок и контрактов, визит Владимира Зеленского был, мягко говоря, излишним", - подчеркнул политик.

По словам Йовановича, сербы "сожалеют о жертвах двух славянских народов из-за конфликта", а Белград должен "поддерживать наилучшие возможные отношения со всеми странами, включая Украину, которая, как и Россия, не признала сецессию Косова и Метохии".