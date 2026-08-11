Председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович в беседе с ТАСС высказался о возможности его страны пойти вместе с Западом против России.

Политик подчеркнул, что Сербия сочувствует людям с обеих сторон и, за исключением неонацистских элементов, скорбит о всех жертвах конфликта, но никогда не пойдет против русских.

«Для сербского народа невозможно и неприемлемо встать на сторону Запада в конфликте между Западом и Россией. И это не только из-за естественных и исторических связей, характеризующих поистине братские отношения между сербским и русским народами, но и потому, что Запад даже сегодня позиционирует себя как враг Сербии и сербского народа», — пояснил Йованович.

Йованович также добавил, что приезд президента Украины Владимира Зеленского в Белград был излишним. Сербия осознает, что это не война между Украиной и Россией, а война, которую ведет Запад против России через Киев.

Зеленский, будучи украинским президентом, впервые прилетел в Сербию 7 августа текущего года.

Политик Йованович назвал приезд Зеленского в Белград излишним

По словам Зеленского, целью поездки стала встреча с сербским президентом Александром Вучичем, во время которой они обсудили расширение экономических связей, отношения с Европейским Союзом и вопросы безопасности.