Останки лидера ОУН Коновальца встретили с воинскими почестями на Украине

Останки главы Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца встретили на Украине с государственными и воинскими почестями. Об этом в социальных сетях заявила замглавы офиса президента Ирина Верещук. "На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями", - написала Верещук. 11 августа в Нидерландах провели эксгумацию останков основателя и первого руководителя ОУН Евгения Коновальца для перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах вернуть на Украину прах Коновальца вслед за прахом второго главы ОУН Андрея Мельника. В июне власти Роттердама согласились передать останки украинской стороне. Евгений Коновалец — бывший офицер армии Австро-Венгрии, создатель и глава "Украинской военной организации", на базе которой в 1929 году появилась ОУН. В начале 1930-х ОУН сотрудничала с нацистской Германией, Коновалец дважды встречался с Гитлером. В 1938 году его ликвидировал советский разведчик Павел Судоплатов в Роттердаме, где Коновальца и захоронили.