В Раде призвали украинцев готовиться к аду

Украинцам необходимо заранее закупать дрова и искать альтернативные источники отопления, так как грядущий отопительный сезон в стране обещает стать экстремально тяжелым, об заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Предстоящий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего", - заявил народный депутат от партии «Батькивщина» в эфире телеканала «Новости.LIVE».

Он также признался, что у него самого стоит старый котел на дровах.

"И я его держу, определенный запас дров есть", - подчеркнул Кучеренко.

Накануне майор ВСУ Маркиян Лопачак посоветовал жителям крупных украинских городов покинуть многоквартирные дома и перебираться на зиму в сельскую местность, где проще пережить перебои с теплом и электричеством. По его словам, в спальных районах больших городов "будет определенный риск и чрезвычайная сложность". Военный призвал украинцев воспринимать эту информацию серьезно.

Украина готовится к "чёрной зиме"

Осенью и зимой украинская энергосистема столкнется с беспрецедентными испытаниями, которые эксперты называют самыми тяжелыми с 2022 года. Премьер-министра Украины Сергей Корецкий ранее открыто заявлял о грядущих трудностях предстоящего отопительного сезона.