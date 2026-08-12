Трамп подтвердил, что тайно сменил самолет перед вылетом из Турции

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что тайно сменил самолет перед лицом "иранской угрозы" при вылете из Турции с саммита НАТО в начале июля и заверил, что просто последовал совету своей службы охраны.

©

"Они хотели посадить меня на другой рейс, на другой самолет, с той же степенью безопасности, они хотели, чтобы я это сделал, и я это сделал. Я делаю то, что мне говорят", - сказал президент США журналистам.

Трамп в июле тайно покинул борт своего президентского лайнера в контейнере с едой в аэропорту и вылетел из Турции отдельным военным рейсом. Секретная миссия заставила журналистов и даже сотрудников Белого дома поверить, что они находились на одном рейсе с президентом США при вылете с ежегодного саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Но на самом деле они служили своего рода приманкой, пока Трамп летел на гораздо меньшем по размерам самолете ВВС США C-32A.

Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом

Эта сложная уловка заключалась в том, что Трамп прошел по трапу в свой самолет, а затем его тайно вывезли в большом контейнере с едой, который подняли вплотную к двери на противоположной стороне входа в лайнер, сообщил неназванный чиновник газете Washington Post. При этом Трампа сопровождали несколько помощников. Контейнер с едой был спущен на грузовик на взлетно-посадочной полосе и доставлен к самолету ВВС CША. Он вновь был поднят до двери, что и позволило Трампу и его помощникам тайно сесть на альтернативный самолет.

Сообщения Washington Post о невероятной операции по обеспечению безопасности, которая прошла на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анкары, вызывают вопросы о безопасности американского президента, а также о достоверности угрозы в его адрес и работе управления коммуникации Белого дома, сообщает AFP.

"Полагаю, это была угроза. Я не просил большего", - сказал президент во вторник вечером, когда его спросили, почему Секретная служба советовала ему пересесть в военный самолет.

Дональд Трамп, явно пытаясь преуменьшить значение этого резонансного эпизода, сказал, что "не удивлен": "Я являюсь объектом множества угроз, о которых вы не знаете". Тем не менее, дело стало политическим. Ранее во вторник лидер демократической оппозиции в сенате Чак Шумер попросил Белый дом "немедленно проинформировать" законодателей. "Недопустимо, что конгресс остался в неведении", - сказал он.

The Wall Street Journal цитирует американского чиновника, который заявил, что Израиль сообщил США об угрозе ракетной атаки на самолет Трампа. Газета уточняет, что высокопоставленные чиновники, включая главу американской дипломатии Марко Рубио, остались на борту президентского лайнера. Точно так же, как и более десяти журналистов из президентского пресс-пула, которые летели в самолете, в заднем отсеке, не имеющем связи с президентской зоной, расположенной спереди. Они не догадались об этой хитрой операции: охрана попросила их опустить створки иллюминаторов, что является крайне необычным указанием для полетов вне зон боевых действий.