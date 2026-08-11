АдГ призвала Берлин обозначить финансовые границы помощи Украине

Замруководителя, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Маркус Фронмайер призвал правительство положить конец неограниченному выделению средств для Киева и обозначить границы поддержки Украины.

"Правительство ФРГ должно, наконец, объяснить, когда будет достигнута финансовая и политическая граница германской поддержки [Украины]. Правительство ФРГ не может, с одной стороны, брать все новые многомиллиардные обязательства перед Киевом, с другой, делать так, как будто возможная атака украинских государственных структур на нашу критическую инфраструктуру осталась без последствий (вероятно, имеется в виду подрыв "Северных потоков" - прим. ТАСС)", - написал депутат в X. "Германии необходимо немедленно прекратить неограниченно предоставлять средства для Украины", - призвал он.

Фронмайер указал на то, что ФРГ с февраля 2022 года уже предоставила более €100 млрд Украине в качестве двусторонней помощи. "Сюда добавляется германская доля в помощи ЕС, которая в настоящее время составляет €216 млрд. Теперь мобилизуются еще €90 млрд на европейском уровне, в то время как первые государства ЕС увертываются от финансирования - Чехия, Венгрия и Словакия", - отметил он. По оценке политика, "для Германии как крупнейшего донора ЕС это означает, что ее попросят внести непропорционально большой взнос".

Тем самым он прокомментировал опубликованную ранее статью в газете Berliner Zeitung, в которой депутат Европарламента и сопредседатель партии BSW Фабио Де Мази заявил, что Еврокомиссия, по всей видимости, пока сама не знает, кто будет платить по обещанному Киеву кредиту в €90 млрд.