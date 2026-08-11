Законодатель США Луна назвала чудесной новость об освобождении Гилмана

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) назвала чудесной новость об освобождении осужденного в России американца Роберта Гилмана.

"Чудесная новость", - написала Луна в X, сопроводив публикацию заявлением главы американской администрации Дональда Трампа об освобождении Гилмана.

В другой публикации, посвященной освобождению американца, законодатель отметила вклад госсекретаря США Марко Рубио, cпецпосланника президента США Стива Уиткоффа и "всех причастных сторон".

Ранее Трамп в Truth Social подтвердил освобождение осужденного в России американца. При этом он отметил, что его российский коллега Владимир Путин согласился освободить Гилмана без обмена на кого-либо из граждан РФ, находящихся в заключении на территории США.