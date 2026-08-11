В 78 департаментах Франции объявили погодную опасность из-за жары

Во Франции 78 департаментов переведены на оранжевый уровень погодной опасности из-за пятой волны жары этим летом. Об этом сообщает метеорологическая служба Meteo-France.

По данным синоптиков, завтра температура воздуха во многих регионах достигнет +35°C, а местами столбики термометров поднимутся до +40°C. Особенно жарко будет на юге страны — в Ниме ожидается более +36°C.

Оранжевый уровень объявлен в большинстве департаментов, включая Бретань, Вар и Приморские Альпы. Это означает, что погодные условия представляют потенциальную опасность для населения, особенно для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности: пить больше воды, избегать физических нагрузок в дневные часы и регулярно проветривать помещения. По прогнозам Meteo-France, жара сохранится в ближайшие дни, и количество департаментов в оранжевой зоне может увеличиться.

Одновременно с этим вечером завтра во Франции ожидается частичное солнечное затмение, которое будет видно при ясной погоде. Метеорологи напоминают, что наблюдать за ним без специальных защитных очков категорически запрещено из-за риска повреждения глаз.