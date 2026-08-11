Рубио поблагодарил Россию за освобождение Гилмана

Государственный секретарь США Марко Рубио поблагодарил Россию за работу со спецпосланником Стивом Уиткоффом и освобождение напавшего на полицейского американца Роберта Гилмана.

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— Сегодня, после более чем четырех лет, проведенных в заключении в России, Роберт Гилман возвращается домой, чтобы воссоединиться со своей семьей. Г-н Гилман присоединяется к более чем 100 американцам, которых президент Трамп освободил за время своего второго срока. Мы благодарим Россию за сотрудничество со специальным представителем Стивом Уиткоффом в деле освобождения г-на Гилмана и за то, что позволили ему получить необходимую медицинскую помощь здесь, в Соединенных Штатах, — написал он в социальной сети X.

По словам Рубио, власти США ценят соответствующий шаг России, однако продолжат добиваться «немедленного возвращения» всех остальных американцев, которых «несправедливо» задержали.

Reuters: освобожденный в РФ американец Гилман летит в США

Ранее Дональд Трамп заявил, что его коллега из России Владимир Путин согласился освободить Роберта Гилмана без обмена на российского заключенного. Глава Белого дома также выразил российскому лидеру благодарность.