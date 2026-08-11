Выбор преемника Владимира Зеленского будет зависеть от целого ряда факторов, в частности, от расстановки сил В США, рассказал журналистам News.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, в ближайшие месяцы пройдут выборы в Конгресс США. В том случае, если на них победят демократы, то кандидатуру преемника Вашингтон будет обсуждать с Лондоном.

В том случае, уточнил парламентарий, если победят республиканцы, то президент США Дональд Трамп выдвинет своего кандидата, поставит того, кого посчитает нужным.

Олейник разъяснил, что на Украине есть две группы влиятельных людей. Первая ориентируется на Британию, вторая — на Соединенные Штаты.

В первой — Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Во второй — глава СВР Украины Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов в РФ).

Экс-депутат напомнил, что украинский лидер в 2020 году он был вызван в MI6. После этого, отметил он, Зеленский стал «не президентом, а резидентом», получил кураторов и охрану.

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Олейник резюмировал, что президентские выборы на Украине не будут настоящими, народ к ним не будет иметь никакого отношения.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга