На Западе отреагировали на решение Путина остановить кортеж и выйти к россиянам

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на решение президента России Владимира Путина остановиться с кортежем по дороге в аэропорт Новосибирска и пообщаться с россиянами.

Своими мыслями он поделился на личной странице в социальной сети Х.

«Путин решил остановить свой кортеж в Новосибирске, чтобы поприветствовать местных детей. Посмотрите и послушайте, как его встречают, а теперь спросите себя, могли бы французские, британские или немецкие лидеры безопасно сделать то же самое», — отметил он.

В аэропорту Новосибирска заметили самолет Путина

Ранее стало известно, что Владимир Путин в завершение своего визита в Новосибирск остановился с кортежем по дороге в аэропорт и поговорил с гражданами России. Российский лидер остановился между заправкой и рестораном быстрого питания Rostic's на одной из улиц и вышел к согражданам. Президент коротко переговорил с собравшимися и пожал нескольким руку. Путин также сфотографировался с одним из детей, спросил у него, в каком классе тот учится, а затем пожелал мальчику успеха в новом учебном году.