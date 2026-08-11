Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко заняла пост руководителя компании «Нафтогаз». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Все уведомлены. Голоса в наблюдательном совете собраны», — написал он.

Гончаренко поздравил Свириденко с «получением одной из крупнейших зарплат в стране». При этом он отметил, что у бывшей главы украинского правительства нет опыта работы в сфере энергетики, однако «и [руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем] Умеров не разведчик, а шпион».

Правительство Юлии Свириденко Михаил Федоров.