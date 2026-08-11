Трамп рассказал о решении Путина по освобождению Гилмана

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 августа заявил о том, что его коллега из России Владимир Путин согласился освободить бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана без обмена на российского заключенного. Трамп также выразил Путину благодарность.

© Администрация президента РФ

— Мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен — никакого обмена не состоялось, — написал глава американского государства в социальной сети Truth Social.

Россия освободила 32-летнего Роберта Гилмана, чтобы тот мог пройти лечение в США. Он находился в заключении с 2022 года. Его обвинили в драке с полицейским на вокзале и приговорили к 4,5 года по делу о применении насилия к представителю власти. Самолет с Гилманом уже покинул воздушное пространство России.

Американец отбывал наказание в колонии в Воронеже. По данным СМИ, президент России Владимир Путин помиловал Гилмана по гуманитарным соображениям. Ранее Вашингтон призывал Москву освободить Гилмана для лечения на родине. Семья была обеспокоена состоянием его здоровья.