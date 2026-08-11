На Украине рассказали, к чему ведет безграничная власть Зеленского

Безграничная власть, которой владеет президент Украины Владимир Зеленский, ведет к «безграничной ответственности», которая прежде всего касается высокого уровня коррупции в стране. Об этом в интервью NV.ua заявил политтехнолог, социолог и экс-депутат Верховной рады Украины пяти созывов Игорь Грынив.

По его словам, коррупция является «реальной серьезной проблемой» на Украине. И еще недавно украинцы в высоком уровне казнокрадства в стране обвиняли антикоррупционные органы, так как общество считало, что «они недостаточно борются». Однако после попытки парламента и президента Украины ограничить полномочия таких органов и «фактически нивелировать» роль Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) люди поняли, что на самом деле виноваты не борцы с коррупцией.

«Сначала вину перевели на парламент, потому что именно в парламенте был принят соответствующий закон. А со временем разобрались дальше и всю вину перевели на президента. Поэтому такая безграничная власть, которой сегодня владеет президент в государстве, приводит к безграничной ответственности, прежде всего за коррупцию. И не только в собственном окружении, но в государстве и в его ответственности за это», — отметил Грынив.

Также он подчеркнул, что сейчас вопрос об уровне коррупции на Украине связан не столько с количеством коррупционных схем, но и «с объемом этих средств». По словам Грынива, на Украине «у кого-то осели» «страшные деньги», и даже если уровень коррупции в государстве остается прежним, то количество средств «выросло в огромное количество».

«Это страшные деньги, которые у кого-то осели, достаточно серьезно. И это не о 10 тысячах долларов, о которых еще недавно велись коррупционные расследования, или о 20 тысячах, а речь идет уже о миллиардах гривен», — подчеркнул он.

В августе директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что появление влиятельных бенефициаров у поставщиков оружия на Украине подрывает обороноспособность страны.

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В том же месяце газета Financial Times написала, что Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС, так как в Брюсселе опасаются высокого уровня коррупции и сомневаются в независимости украинских судов.

Издание UnHerd сообщило, что Украина лишится поддержки Запада, если президент страны Владимир Зеленский не сможет избавиться от коррупции.