Переживший остановку сердца актер рассказал, что увидел в потустороннем мире

60-летний житель Лондона пережил остановку сердца и увидел потусторонний мир. Об этом сообщает News18.

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Актер по имени Шива Гривал проводил время с супругой Элисон, когда у него произошел сердечный приступ. Женщина вызвала медиков, которые доставили мужчину в больницу. Там у него обнаружили полную закупорку артерии.

Тем временем Гривал покинул этот мир. По его словам, он ощущал себя отдельно от туловища и оторванным от физического мира. Эти чувства он сравнил с плаванием в воде. Затем он оказался в космосе.

«В какой-то момент я пролетал над Луной и видел метеориты и весь космос», – рассказал мужчина.

В какой-то момент неизвестные силы стали показывать разные жизни и предлагали реинкарнацию. Однако Гривал хотел вернуться в свой мир и жить свою жизнь и «ясно дал понять» это высшим силам.

Женщина оказалась на грани смерти и рассказала о видении потустороннего мира

В «реальности» сердце у мужчины останавливалось на семь минут, в коме он провел месяц. По словам актера, этот опыт заставил его осознать ценность жизни.