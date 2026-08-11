Адвокат осужденного в России американца Гилмана отреагировал на новость о его освобождении

Адвокат осужденного в России американца Роберта Гилмана Ирина Бражникова не располагает данными о его возможном освобождении, но и не исключает этого. Об этом сообщает «Интерфакс».

В беседе с агентством она заявила, что пока ее никто не оповещал. «Я ничего не знаю, но, скорее всего, так», — сказала Бражникова. Она отметила, что, по имеющейся у нее информации, Гилман остается в больнице и ее по-прежнему к нему не пускают.

По ее словам, решение об освобождении американца могло быть принято из-за ухудшения состояния его здоровья в последнее время.

Ранее стало известно, что Россия освободила из-под стражи бывшего морпеха США Роберта Гилмана.

Как сообщают источники, освобождение американца связано с гуманитарными соображениями и позволит ему отправиться на лечение в США. На момент выхода публикации Гилман находился в самолете Госдепартамента США и был осмотрен врачами.