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Премьер-министр Австралии отказался извиняться за шутку о дынях Такаити

Lenta.ru

Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе отказался извиняться за шутку о дынях в отношении премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которую оппозиция сочла сексистской. Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр Австралии отказался извиняться за шутку о дынях Такаити
© Lenta.ru

Альбанезе никак не комментировал свои высказывания, но 11 августа депутат от оппозиционной Либеральной партии Мэри Олред назвала ремарку Альбанезе «непристойной» и спросила, планирует ли он принести извинения.

«Я отвергаю утверждение, содержащееся в вопросе», — сказал он.

Премьер-министр также заявил, что под его руководством стратегическое партнерство Австралии и Японии вышло на новый уровень.

В июле на подкасте Bush Deep Альбанезе рассказал о подаренных ему Такаити двух дынях. Австралийский премьер-министр сделал жесты руками перед грудью, сказав: «Она принесла две, как это принято». Ведущая Никки Осборн пошутила: «Она пришла, выглядя как Памела Андерсон».

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Ранее посол Австралии в США Кевин Радд извинился перед американским президентом Дональдом Трампом за критику и оскорбления. Президент сказал послу, что «он ему тоже не нравится и, вероятно, никогда не понравится», после чего в зале раздался смех.