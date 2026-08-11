Премьер-министр Австралии отказался извиняться за шутку о дынях Такаити

Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе отказался извиняться за шутку о дынях в отношении премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которую оппозиция сочла сексистской. Об этом сообщает The Guardian.

Альбанезе никак не комментировал свои высказывания, но 11 августа депутат от оппозиционной Либеральной партии Мэри Олред назвала ремарку Альбанезе «непристойной» и спросила, планирует ли он принести извинения.

«Я отвергаю утверждение, содержащееся в вопросе», — сказал он.

Премьер-министр также заявил, что под его руководством стратегическое партнерство Австралии и Японии вышло на новый уровень.

В июле на подкасте Bush Deep Альбанезе рассказал о подаренных ему Такаити двух дынях. Австралийский премьер-министр сделал жесты руками перед грудью, сказав: «Она принесла две, как это принято». Ведущая Никки Осборн пошутила: «Она пришла, выглядя как Памела Андерсон».

Премьер-министр Австралии подвергся критике за шутку про главу правительства Японии

Ранее посол Австралии в США Кевин Радд извинился перед американским президентом Дональдом Трампом за критику и оскорбления. Президент сказал послу, что «он ему тоже не нравится и, вероятно, никогда не понравится», после чего в зале раздался смех.