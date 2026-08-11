Правительству Молдавии необходимо вернуться к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для защиты национальных и экономических интересов страны на фоне кризиса в Европейском союзе. Об этом заявил экс-президент, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Все больше стран стремятся получить статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Мьянма, Никарагуа и Венесуэла уже подали соответствующие заявки, а Куба получила этот статус еще в 2020 году. Среди потенциальных наблюдателей называют также Тунис и Египет. Параллельно ЕАЭС расширяет сотрудничество с другими государствами и развивает зоны свободной торговли", - написал Додон в Telegram-канале.

Он напомнил, что во времена его президентства в мае 2018 года республика стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС.

"К сожалению, нынешние власти фактически отказались использовать эту площадку и возможности, которые она предоставляет для развития экономического сотрудничества. На фоне энергетического, миграционного и экономического кризисов, которые все сильнее испытывает Европейский союз, его первоначальная идея - объединение европейских стран вокруг экономического сотрудничества, начавшегося с угля и стали - сегодня сталкивается с серьезными вызовами. На этом фоне растет роль и привлекательность других интеграционных объединений - ЕАЭС, БРИКС, ШОС", - отметил экс-президент.

Он подчеркнул, что властям необходимо прагматично оценивать происходящие изменения и использовать все доступные международные площадки для защиты своих национальных и экономических интересов.

Отношения Молдавии с Россией СНГ и ЕАЭС охладели после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на вступление республики в ЕС. Кишинев начал процесс денонсации соглашений с СНГ. Такая политика загнала страну в экономический кризис, оппозиция считает, что власти под давлением Запада ведут страну по украинскому сценарию и требуют досрочных выборов. В МИД РФ заявляли, что РФ настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.