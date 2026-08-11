В Бельгии ввели штрафы в €350 за полив газона из-за рекордной засухи

Полить газон или наполнить бассейн в коммуне Шиме на юге Бельгии стало роскошью - из-за сильной засухи местные власти ввели штраф в €350 за чрезмерное расходование воды. Об этом сообщил телеканал RTL.

По его информации, аналогичные ограничения уже введены в 10 коммунах (районах) страны, однако в Шиме ситуация особенно напряженная, что стало причиной для введения высоких штрафов.

По словам бургомистра коммуны Танги Дарденна, в результате засухи, которая продолжается с начала лета, уровень грунтовых вод на юге Бельгии понизился до рекордного уровня. Прогноз погоды не обещает заметных дождей в Бельгии в ближайшие недели, поэтому запреты на полив газонов и наполнение любых резервуаров, не необходимых для жизни, включая бассейны, будут действовать до 31 августа.