В Армении заявили о поставленном Москвой дедлайне

Россия якобы дала премьер-министру Армении Николу Пашиняну месяц, чтобы определиться с выбором между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Такое предположение озвучила армянская газета Hraparak со ссылкой на источники.

«Что именно имеется в виду и чего следует ожидать (в случае невыполнения требования России — прим. «Ленты.ру»), помимо экономических санкций и ограничений на экспорт, наши источники детально не знают. Однако они приводят несколько отрывочных примеров возможных мер, о которых говорят с тревогой», — следует из публикации.

Как утверждает редакция газеты, к числу вероятных ограничительных мер в отношении Еревана относится депортация армянских трудовых мигрантов из России, а также «существенное сокращение» воздушных рейсов между двумя странами. Неназванные источники отметили, что давление якобы может затронуть и другие сферы, включая поставки газа и ряд других экономических направлений.

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Источник «Ленты.ру» в Москве утверждает, что издание Hraparak неоднократно было уличено в распространении недостоверной информации.

Ранее главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Крылов назвал условие для заморозки членства Армении в ЕАЭС. По мнению эксперта, поводом к такому решению может стать тесное сближение Еревана с Брюсселем.