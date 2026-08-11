Раскрыта схема вывоза мигрантов из Сеуты в Италию

Итальянская разведка выявила канал переправки нелегалов из испанского эксклава Сеута на побережье Андалусии быстроходными катерами и гидроциклами за €7 тысяч с человека. Об этом сообщает Il Messaggero.

© Газета.Ru

По данным спецслужб, переход через Гибралтарский пролив занимает менее часа. Деньги для оплаты организаторам схемы переправляются из Марокко, и нелегалы получают их в почтовых отделениях Сеуты.

Власти подозревают, что за финансовыми потоками стоят преступные сети, ранее занимавшиеся контрабандой гашиша, а теперь переориентировавшие свои катера на перевозку людей.

Маршрут пролегает от слабо охраняемых участков побережья Сеуты до испанских городов Сан-Роке, Альхесирас, Гетарес и Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Мигрантов собирают через Telegram и соцсети, посадка происходит в стратегических точках. Если появляется испанская береговая охрана, перевозчики часто выбрасывают людей за борт и уплывают.

Несмотря на заверения испанских властей в том, что нелегалы не могут покинуть Сеуту, итальянская разведка канал переправки нелегалов «полностью оперативным и высокодоходным». По ее оценке, число переправленных таким образом мигрантов уже исчисляется сотнями. Этот маршрут будет обсуждаться 13 августа на заседании комитета по Шенгену, где выступит глава МВД Италии Маттео Пьянтедози.