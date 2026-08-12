Турция захотела развести суда России и Украины в Черном море

Турция может предложить развести суда России и Украины по двум разным коридорам в Черном море. Анкара хочет инициировать создание двух коридоров безопасности для кораблей, которые следуют в Россию и на Украину, говорится в материале правительственной газеты Yeni Şafak (YŞ).

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В таком случае сторонам конфликта предложат дать обещание не наносить удары по этим коридорам. Уточняется, что турецкие власти могут также ограничить промысел местных рыбаков за пределами территориальных вод страны в Черном море.

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В Анкаре пока не комментировали утверждение издания. По словам источника ТАСС в деловых кругах, сведения о создании коридоров безопасности вполне соответствуют планам властей страны по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

Ранее в Минобороны России раскрыли детали ударов по морским судам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Был атакован катер, который предназначался для сопровождения в украинские порты морских сухогрузов с вооружением для ВСУ.