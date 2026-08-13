Министр культуры постсоветской страны призвал системно вытеснять русский язык

В Литве необходимо системно вытеснить русский язык, но при этом не забывать об интересах русскоязычных беженцев с Украины и национальных меньшинствах.

К этому призвал министр культуры республики Лукас Альсис, передает портал LRT.lt.

«Следы русской идентичности или русского языка в топонимах, названиях улиц и других местах исчезают, их становится меньше. Что касается отказа от самого языка (...), он должен быть таким системным», — заявил политик.

Он добавил, что при этом русский язык остается основным языком общения для многих беженцев с Украины, и властям необходимо это учитывать.

Известный литовский политик неожиданно выступил в защиту русского языка

Ранее мэрия Вильнюса сообщила, что перестанет принимать обращения граждан на русском языке. Это связано с приостановкой обработки обращений на языках стран, которые не являются членами Евросоюза.