Парламент Венгрии на заседании официально избрал экс-председателя верховного суда страны Андраша Баку президентом страны.

Это следует из трансляции заседания на сайте парламента.

В ходе тайного голосования 140 депутатов поддержали кандидатуру Баки, шестеро высказались против, ещё 53 депутата не присутствовали на голосовании.

Экс-глава Верховного суда согласился стать президентом Венгрии

Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Бака принял предложение партии «Тиса» стать президентом страны.