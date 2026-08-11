Парламент Венгрии избрал Андраша Баку президентом страны
Парламент Венгрии на заседании официально избрал экс-председателя верховного суда страны Андраша Баку президентом страны.
Это следует из трансляции заседания на сайте парламента.
В ходе тайного голосования 140 депутатов поддержали кандидатуру Баки, шестеро высказались против, ещё 53 депутата не присутствовали на голосовании.
Экс-глава Верховного суда согласился стать президентом Венгрии
Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Бака принял предложение партии «Тиса» стать президентом страны.