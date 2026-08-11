Пока вы не уснули: Асада приговорили к смерти, решение Армении по газу из РФ

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Башара Асада приговорили к смерти

Свергнутого президента Сирии Башара Асада приговорили к смерти на родине. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Syrian Arab News Agency (SANA).

— Суд признал Башара Асада виновным и приговорил его к смертной казни, — говорится в публикации.

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Армения нашла способ снизить зависимость от российского газа

Армения ведет переговоры о закупках газа у альтернативных поставщиков с целью снижения зависимости от импорта российского топлива. Об этом заявил член партии премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

Речь идет об Иране и Азербайджане. Эти страны помогли бы Армении справиться с кризисной ситуацией, если власти России решат поднять цены на поставляемое в Армению топливо.

«Диверсификация в этом вопросе очень важна», — констатировал Ханданян.

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В Европарламенте выступили с громким призывом по Украине

Итальянский евродепутат и лидер партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи назвал бесполезной помощь Украине и призвал к переговорам по урегулированию конфликта.

По словам Ванначчи, более четырех лет безоговорочной финансовой поддержки Киева и миллиарды евро, которые были потрачены «на золотые унитазы, роскошные виллы и яхты», привели лишь к росту цен на энергию и топливо в Европе, пока армия России «продолжает неумолимо продвигаться».

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В России заявили о тревожных сигналах в действиях Сербии

© Станислав Красильников/ТАСС

Сербия, которая традиционно считалась дружественной России страной, начинает лавировать между интересами Москвы и Запада, считает сенатор Совета Федерации Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что разговоры о возможной отмене безвизового режима и прием президента Украины Владимира Зеленского как почетного гостя — тревожные сигналы.

«Конечно, это не может не сказаться на отношениях. Мы привыкли, что Сербия — дружественная нам страна, которая во многом следует здравому смыслу. И вдруг мы видим, что они принимают руководителя киевской клики как почетного гостя, начинают с ним серьезные разговоры. В политике и дипломатии это называется лавированием между струек. У меня такое впечатление, что эта тенденция у нынешнего руководителя Сербии начинает проявляться», — сказал сенатор.

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Установлена личность погибшей в центре Москвы мотоциклистки

В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклистки. Как сообщает SHOT, 51-летняя мотоблогер и моушн-дизайнер Татьяна утром двигалась на желтом мотоцикле Racer Skyway по столице.

На съезде на проспект Мира она попала в слепую зону «КамАЗа» и столкнулась с грузовиком. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Страна НАТО захотела новой зерновой сделки

Эскалация напряженности в Черном море чревата тем, что Турция может столкнуться с резким ростом цен на продовольствие. Об этом заявил глава Турецко-украинского делового совета Исмаил Зия Узель. Его процитировала газета Dünya.

Чтобы этого не случилось, Узель призывает разработать новый механизм, наподобие зерновой сделки. Это позволит Анкаре не лишиться лидерства в экспорте муки и макарон.

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Медузы остановили крупнейшую АЭС Западной Европы

Медузы остановили три реактора крупнейшей атомной электростанции Западной Европы, расположенной недалеко от бельгийской границы. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на энергетическую компанию EDF.

Инцидент произошел на АЭС «Гравлин» на севере Франции, между Кале и Дюнкерком. Четвертый энергоблок был отключен вскоре после первых трех. Два других реактора станции находились на плановом техническом обслуживании, поэтому производство электроэнергии на АЭС полностью прекратилось.

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Забег россиянок за самолетом в Шереметьево оценили

© LordHenriVoton/iStock.com

Председатель правления ассоциации «Малые авиационные предприятия» Сергей Детенышев прокомментировал «Рамблеру» инцидент с пассажирками, бежавшими за самолетом в аэропорту Шереметьево. Эксперт оценил риски такого поступка, объяснил порядок действий при опоздании на рейс и указал на пробелы в системе безопасности воздушной гавани.

Комментируя случившееся, эксперт указал на крайнюю опасность подобного поведения для самих пассажирок и задался вопросом о качестве работы службы безопасности аэропорта.

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Умер сооснователь «Эха Петербурга» после избиения

© Соцсети

В Подмосковье скончался сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин после избиения. Об этом в социальных сетях сообщила экс-замглавреда радиостанции Анастасия Миронова.

«Недоводин скончался сегодня. Человек, чья подпись последняя стоит в моей трудовой книжке. Мне очень жаль», — написала она.

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«Аэрофлот» ответил на жалобы Волочковой из-за пропущенного рейса на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» ответила на жалобы балерины Анастасии Волочковой, которая пропустила рейс на Мальдивы. Комментарий во вторник, 11 августа, появился в Telegram-канале перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе, время завершения посадки указано на посадочных талонах и информационных табло. Об окончании посадки на рейс также объявляли по громкой связи в терминальном комплексе.

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