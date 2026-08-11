Одесса осталась без света и воды после массированной ночной атаки

Одесса частично осталась без электроснабжения и воды, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, причиной проблем стала одна из самых массированных атак за все время СВО: примерно за два часа по Одесской области было выпущено около 70 беспилотников и 20 ракет различных типов, включая «Искандер-М/С-400», «Оникс» и Х-31П.

В ДТЭК сообщили, что есть повреждения энергетических объектов. Без света остались потребители и объекты критической инфраструктуры в части Одесского района, а также Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы города.

«Энергетики всей Одещины прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — заверили в компании.

Из-за отсутствия электроэнергии на крупнейших объектах «Инфоксводоканал» временно прекратил водоснабжение большинства потребителей. Без воды осталась большая часть Одессы, за исключением жилых массивов «Пересыпь», «Слободка», «Застава» и бывшего «Ленпоселка».

К 10:00 вода начала появляться у жителей Таирова, а к 10:50 водоснабжение возобновили в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах. Для жителей Пересыпского района был организован подвоз технической воды.