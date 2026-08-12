Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом

Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и готовы будут нанести удары по Ирану, если исламская республика предпримет попытку как-либо изменить положение дел. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
"Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем, больше никто, - сказал он. - В какой-то момент они [Иран] могут что-то предпринять, и тогда они будут сметены".
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.
2 августа Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По его словам, Иран и страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. 6 августа саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что прямые консультации между Вашингтоном и Тегераном, осуществляемые через посредников, вступили в завершающую стадию.