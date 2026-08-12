Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом

Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и готовы будут нанести удары по Ирану, если исламская республика предпримет попытку как-либо изменить положение дел. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

©

"Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем, больше никто, - сказал он. - В какой-то момент они [Иран] могут что-то предпринять, и тогда они будут сметены".

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

2 августа Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По его словам, Иран и страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. 6 августа саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что прямые консультации между Вашингтоном и Тегераном, осуществляемые через посредников, вступили в завершающую стадию.