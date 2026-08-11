Кадровые перестановки в Киеве: данные опросов и кадровые решения

В июле в правительстве Украины произошли изменения. По данным Киевского международного института социологии, рейтинг Владимира Зеленского составляет 56%, что ниже показателей Валерия Залужного (66%), Михаила Федорова (63%) и Кирилла Буданова (61%), пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса.

Михаил Федоров покинул пост министра обороны. В публичных заявлениях он выразил готовность вернуться только на эту должность. Игорь Клименко, который рассматривался на пост главы Минобороны, не получил поддержки в Верховной раде и был назначен секретарем СНБО.

Рустем Умеров, кандидатура которого на должность посла в США не была утверждена, занял пост главы Службы внешней разведки. Премьер-министром назначен Сергей Корецкий, ранее возглавлявший НАК «Нафтогаз Украины».

Исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара. Верховная рада ушла на каникулы до 18 августа, его утверждение состоится после возобновления работы парламента.

Аналитики отмечают, что кадровые решения не меняют системные проблемы. Дальнейшее развитие ситуации зависит от политических процессов в стране и позиции военного руководства.