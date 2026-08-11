Германия созвала экстренное заседание Совета безопасности

Германия впервые созвала экстренное заседание Совета безопасности из-за обнаруженных в стране беспилотников. Об этом сообщает RTVI.

© Газета.Ru

5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. По данным Bild, низколетящий дрон заметили в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124.

Следствие установило, что дрон, обнаруженный в аэропорту Лейпцига, нес около 800 г взрывчатого вещества.

МИД Болгарии вызвал посла Украины после взрыва БПЛА на территории страны

Силовые структуры Германии единодушны во мнении, что ситуацию с БПЛА нельзя назвать «развлечением дилетантов». Теперь Совету безопасности предстоит подготовить план противодействия принципиально новым угрозам, отметил корреспондент RTVI Андрей Ежов.

Военный эксперт Давид Гендельман рассказал, что работа над защитой аэропортов Германии от беспилотников началась еще в 2025 году. По его словам, до конца 2026 года планируется оснастить системами защиты все восемь основных воздушных гаваней страны.