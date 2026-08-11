Премьера Австралии раскритиковали за шутку про японскую коллегу

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подвергся критике со стороны оппозиции за шутку про японского премьер-министра Санаэ Такаити, пишет The Star.

В разговоре с ведущей подкаста Bush Deep Албаниз рассказал, что во время визита Такаити в Австралию получил от нее в подарок японскую премиальную дыню.

В Японии такие фрукты считаются дорогим подарком и могут стоить сотни долларов. Когда ведущая спросила, как дыню удалось провезти через строгий австралийский таможенный контроль, Альбанезе пошутил, подняв руки и произнеся фразу про «пару дынь».

Ведущая в ответ сравнила японского премьера с Памелой Андерсон. Высказывание вызвало критику со стороны австралийской оппозиции, представители которой назвали шутку неуважительной и потребовали от главы правительства извинений.

Во вторник в парламенте Альбанезе отверг претензии, заявив что Санаэ Такаити является «другом Австралии и моим другом».

Министр иностранных дел Пенни Вонг также встала на защиту премьера. По ее словам, Альбанезе не намеревался оскорбить японского лидера, а оппозиция придала его словам иной смысл.