Итальянский евродепутат и лидер партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи назвал бесполезной помощь Украине и призвал к переговорам по урегулированию конфликта. Заявление политика опубликовано в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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По словам Ванначчи, более четырех лет безоговорочной финансовой поддержки Киева и миллиарды евро, которые были потрачены «на золотые унитазы, роскошные виллы и яхты», привели лишь к росту цен на энергию и топливо в Европе, пока армия России «продолжает неумолимо продвигаться». Евродепутат также отметил, что украинские средства противовоздушной обороны не перехватывают российские ракеты, а побережье Черного моря оказалось заблокированным.

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«Продолжение поставок оружия и миллиардов [евро] грозит лишь затянуть войну, которая опустошает Украину и ставит европейскую экономику на колени. Хватит оружия. Хватит белых чеков. Сейчас нужно только одно: дипломатическое решение, ведущее к миру. К миру, который возможен сегодня. Потому что завтрашний мир наверняка обойдется нам дороже», — заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен Центрального банка РФ в 1,4 миллиарда евро. По ее словам, выделение этих средств Украине необходимо для продолжения боевых действий против России.