Сербия вслед за Черногорией закрывает безвизовый въезд для россиян

Вслед за Черногорией Сербия может ввести визовый режим для граждан России уже в следующем году. Как сообщают местные СМИ, этот вопрос активно обсуждается в правительстве страны в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз. Официального заявления от сербских властей пока не поступало, однако источники в дипломатических кругах не исключают, что безвизовый режим может быть отменён.

Ранее, в 2023 году, Черногория отменила безвизовый въезд для россиян, что вызвало серьёзный резонанс среди туристов и бизнесменов. Теперь аналогичные меры могут быть приняты и в Сербии, которая до сих пор оставалась одной из немногих европейских стран, дружественных к России и сохраняющих безвизовый режим. В случае введения виз это серьёзно осложнит поездки для российских граждан.

В восьми российских городах начали оформлять визы в Черногорию

Причиной возможного изменения визовой политики называют давление со стороны Евросоюза, который требует от стран-кандидатов синхронизации миграционного законодательства. В Брюсселе неоднократно указывали на необходимость ужесточения контроля на границах для предотвращения нелегальной миграции. Сербские власти, стремясь ускорить процесс евроинтеграции, вынуждены идти на уступки, даже если это затрагивает традиционно дружественные отношения с Россией.

На данный момент российские граждане могут въезжать в Сербию без виз на срок до 30 дней. В случае принятия нового закона порядок въезда будет изменён — потребуется оформление визы, что займёт больше времени и потребует дополнительных расходов. Окончательное решение пока не принято, но, по данным инсайдеров, оно может быть объявлено до конца текущего года.

Ранее россиянам урезали безвизовый режим в Таиланде с 60 до 30 дней.