В России заявили о тревожных сигналах в действиях Сербии

Сербия, которая традиционно считалась дружественной России страной, начинает лавировать между интересами Москвы и Запада, считает сенатор Совета Федерации Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что разговоры о возможной отмене безвизового режима и прием президента Украины Владимира Зеленского как почетного гостя — тревожные сигналы.

«Конечно, это не может не сказаться на отношениях. Мы привыкли, что Сербия — дружественная нам страна, которая во многом следует здравому смыслу. И вдруг мы видим, что они принимают руководителя киевской клики как почетного гостя, начинают с ним серьезные разговоры. В политике и дипломатии это называется лавированием между струек. У меня такое впечатление, что эта тенденция у нынешнего руководителя Сербии начинает проявляться», — сказал сенатор.

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По его словам, у руководства Сербии появляется тенденция к прозападному дрейфу. В то же время Карасин отметил, что большого рвения в этом направлении у сербского руководства пока не намечается, и призвал наблюдать за развитием ситуации.

«Трудно предсказывать. Здесь нужны действия, решения и факты. Пока наблюдаем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Сербии задумались об отмене безвизового режима с Россией из-за требований Евросоюза (ЕС), данный вопрос обсуждается. Об этом рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. По его словам, отмена безвиза с Россией вызовет негативную реакцию сербского общества, поэтому власти Сербии не пойдут на данный шаг.